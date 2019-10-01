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Нева СпортРФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
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Кикнадзе — о словах Смолова про «Зенит» и судейство: игрок высказал своё мнение
Чемпионатвчера в 13:38
Кикнадзе — о критике Смоловым судейства: «У игрока есть свое мнение. Он его высказал»
Sport24.ruвчера в 10:51
Реакция гендиректора «Локомотива» на решение РФС: Почему нужно проводить беседу со Смоловым?
Спорт день за днемвчера в 09:38
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Политика
Опубликован текст письма о согласовании «формулы Штайнмайера»
Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала копию письма в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании так называемой «формулы Штайнмайера».
Rambler News Service 06:14
Происшествия
Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
REGNUM 04:54
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Ковтун назвал символическим шагом согласование «формулы Штайнмайера»
По мнению Вячеслава Ковтуна, согласование «формулы Штайнмайера» является символическим шагом.
iReactor 04:36
Политика
Песков опроверг отставку главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия вчера в 01:44
Космос
Илон Маск не верит в существование инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время трансляции со стартовой площадки корабля Starship.
МИР 24 28 сентября в 23:32
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат вчера в 15:38
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb вчера в 13:52
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия
Дарья Сагалова прокомментировала скандал с Натальей Бочкаревой
Наталья Бочкарева в минувшие выходные была одной из самых обсуждаемых звезд шоу-бизнеса. Всё из-за скандала с задержанием.
7Дней.ру 30 сентября в 06:30
Общество
Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров
Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.
РБК 06:14
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 30 сентября в 10:46
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 вчера в 10:56
Политика
Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09