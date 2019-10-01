РПЛ

Нева СпортНева СпортРФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
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Директор по коммуникациям РФС о словах Смолова про «Зенит»: «Мы понимаем, что он погорячился»

Sports.ruвчера в 11:10
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Опубликован текст письма о согласовании «формулы Штайнмайера»

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала копию письма в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании так называемой «формулы Штайнмайера».
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Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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Политика

Ковтун назвал символическим шагом согласование «формулы Штайнмайера»

По мнению Вячеслава Ковтуна, согласование «формулы Штайнмайера» является символическим шагом.
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Политика

Песков опроверг отставку главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко, передает ТАСС.
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В Москве после пластики груди скончалась 31-летняя женщина

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В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
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Основатель компании SpaceX Илон Маск во время трансляции со стартовой площадки корабля Starship.
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Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
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В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
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В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
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Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
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Дарья Сагалова прокомментировала скандал с Натальей Бочкаревой

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Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

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Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
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Гол Нобоа в ворота «Ахмата» признан лучшим в РПЛ в сентябре

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Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
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