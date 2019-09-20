с чего всё началось

РФС не дал возможности «Зениту» заявить Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России по футболу, так как трансферное окно уже закрылось. Напомним, что футболист всего 3 дня назад освободился по УДО из колонии.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Спорт В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Экономика ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.

Шоу-бизнес Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

Авто Suzuki раскрыла планы по продажам Jimny нового поколения Компания Suzuki намерена за полгода продать в России 1200 внедорожников Jimny нового поколения.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Экономика Россияне бросились зарабатывать на Западе Россия начинает терять статус страны, притягивающей трудовых мигрантов. Теперь все чаще граждане страны сами отправляются на заработки.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался платить алименты таганроженке Воеводиной Бывший король Малайзии Мухаммад V отказывается содержать таганроженку Воеводину и их общего сына.

Путешествия «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Происшествия В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба» Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.

Шоу-бизнес Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Если в основном микроблоге Максим Виторган пустился в философские размышления, то в разделе Stories он поделился кадрами игры с сыном.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.

Политика Помощник Зеленского назвал сроки появления новых списков для обмена Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью изданию «Левый берег», что Киев может выйти на согласование списков граждан, удерживаемых в России и на неподконтрольных территориях, в конце октября.