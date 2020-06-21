Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРФС обвинил клубы в заражении своих игроков

Заражение игроков футбольных клубов «Динамо» и «Ростов» коронавирусом произошло из-за пренебрежения регламентом, заявили представители Российского футбольного союза (РФС) 21 июня, сообщает пресс-служба организации.
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