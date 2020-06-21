Спорт день за днем

РФС обвинил клубы в заражении своих игроков

Спорт день за днем

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Политика Путин выступил на открытии главного храма Вооруженных сил Президент России Владимир Путин прибыл в патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России.

Гаджеты Huawei Mate 40 Pro получит ультратонкий экран Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном. 1

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