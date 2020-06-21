Коронавирус
ИА Красная ВеснаРФС обвинил клубы в заражении своих игроков
Заражение игроков футбольных клубов «Динамо» и «Ростов» коронавирусом произошло из-за пренебрежения регламентом, заявили представители Российского футбольного союза (РФС) 21 июня, сообщает пресс-служба организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
РФС: ситуации в «Ростове» и «Динамо» связаны с невнимательным отношением к регламенту
ТАСС Спортвчера в 13:03
«Заболевание ковидом – это не форс-мажор»: почему матч «Сочи» – «Ростов» состоялся, а «Краснодар» – «Динамо» перенесли
Спорт день за днемвчера в 13:26
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы
Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
OAnews вчера в 11:33
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Политика
Путин выступил на открытии главного храма Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин прибыл в патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 03:16
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
Гаджеты
Huawei Mate 40 Pro получит ультратонкий экран
Как сообщается, Mate 40 Pro получит ультратонкий экран – Ultra Thin Display (UTD), разработанный специально для моделей с гибким или изогнутым экраном.
iXBT.com 03:17
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека
REGNUM вчера в 12:16
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
Политика
Лукашенко призвал жителей Белоруссии беречь независимость страны
Брест, Белоруссия, 22 июня 2020, 08:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не поддаваться на «уловки трех-четырех шарлатанов» и стараться беречь белорусскую независимость.
REGNUM 01:17
Общество
В России впервые с 25 мая умерло менее 100 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 95 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:34
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Культура
В Волгограде концерт на Мамаевом кургане увидит вся страна
В масштабном концерте примут участие не только музыканты, но и актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков.
МТВ онлайн 20 июня в 05:31
Происшествия
Более 20 человек задержали за массовую вечеринку в центре Петербурга
Полиция Северной столицы совместно с Роспотребнадзором выявила массовые нарушения в работе кафе и баров на улице Рубинштейна, что привело к массовой вечеринке в центре Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 03:43
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Lenta.ru вчера в 14:00
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Здоровье
В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (2) и Севастополе (1). Всего за сутки в России выявили 7600 новых случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:32
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Политика
Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России
Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27