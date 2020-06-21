РФС обвинил клубы в заражении своих игроков

Спорт день за днем

Происшествия В Норильске полиция пресекла массовую драку Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве. 88

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма. 119

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Политика Володин ответил критикам поправок к Конституции Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 296

Экономика Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. 5,6K

Экономика Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 203

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 12