Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРФС обвинил клубы в заражении своих игроков

1 фотоЕщё 1 видео
Заражение игроков футбольных клубов «Динамо» и «Ростов» коронавирусом произошло из-за пренебрежения регламентом, заявили представители Российского футбольного союза (РФС) 21 июня, сообщает пресс-служба организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в «Ростове» и «Динамо»

РБК13:49

В РФС заявили о невнимательном отношении к регламенту в «Ростове» и «Динамо»

Известия13:28

РФС обвинил «Ростов» и «Динамо» в невнимательном отношении к COVID-19

РЕН ТВ12:59

РФС обвинил клубы в заражении своих игроков

ИА Красная Весна13:19

РФС: ситуации в «Ростове» и «Динамо» связаны с невнимательным отношением к регламенту

ТАСС Спорт13:03

«Заболевание ковидом – это не форс-мажор»: почему матч «Сочи» – «Ростов» состоялся, а «Краснодар» – «Динамо» перенесли

Спорт день за днем13:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
55
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru 07:15
88
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском 22:39
119
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
1,2K
Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
1,2K
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
483
Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
296
Армия и оружие

Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше

Известия 17:24
1
Происшествия

Семеро школьников утонули при попытке спасти товарища

Lenta.ru 23:23
Здоровье

Коронавирус: последние новости 22 июня. Вакцина защитит россиян от заражения на два года, COVID-19 появился в Китае задолго до пандемии

Вакцина от коронавируса Вакцина от COVID-19 способна защитить россиян на два года, заявил руководитель Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
URA.Ru 23:00
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
4,3K
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,8K
Экономика

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
РИА Новости 19 июня в 07:27
5,6K
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
Что происходит 12:32
25
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
32
Экономика

Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия 22:16
Футбол

Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста на игре с «Оренбургом»

Говорит Москва 11:46
Политика

Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН 18:53
1
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
29
Происшествия

Тело утонувшего в Александрово-Заводском районе парня нашли

Чита.Ру 23:13
1
Единоборства

Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым

FightTime.ru 01:54
11
Общество

Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News 05:59
124
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
636
Наука

В России придумали способ ускорить рост тепличных растений

В обычных тепличных лампах применяются красные светодиоды, которые излучают в диапазоне 650 нм.
Evo-rus.com 01:26
10
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
203
Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
2
Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
12
Армия и оружие

Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем

Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия вчера в 05:56
8
Наука

Создан ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19

RuNews24.ru 05:56
40
Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
153
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Динамо
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное