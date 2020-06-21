Коронавирус
ИА Красная ВеснаРФС обвинил клубы в заражении своих игроков
Заражение игроков футбольных клубов «Динамо» и «Ростов» коронавирусом произошло из-за пренебрежения регламентом, заявили представители Российского футбольного союза (РФС) 21 июня, сообщает пресс-служба организации.
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Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Происшествия
В Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru 07:15
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском 22:39
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
Здоровье
Коронавирус: последние новости 22 июня. Вакцина защитит россиян от заражения на два года, COVID-19 появился в Китае задолго до пандемии
Вакцина от коронавируса Вакцина от COVID-19 способна защитить россиян на два года, заявил руководитель Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
URA.Ru 23:00
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Экономика
Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
РИА Новости 19 июня в 07:27
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным
Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
Что происходит 12:32
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Экономика
Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год
Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия 22:16
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста на игре с «Оренбургом»
Говорит Москва 11:46
Политика
Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН 18:53
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru 01:54
Общество
Мишустин утвердил более 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах
Согласно документу, предусмотрено распределение 11,4 тысяч бюджетных мест в вузах на основании их рейтинга, составленного по итогам ранее проведённого Минобрнауки конкурса.
SM News 05:59
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Наука
В России придумали способ ускорить рост тепличных растений
В обычных тепличных лампах применяются красные светодиоды, которые излучают в диапазоне 650 нм.
Evo-rus.com 01:26
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Армия и оружие
Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем
Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия вчера в 05:56
Наука
Создан ингалятор для самостоятельного лечения COVID-19
RuNews24.ru 05:56
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22