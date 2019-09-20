Футбол
RT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
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Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Ранее на слова американского генерала отреагировали губернатор Калининградской области - он посоветовал Харригану "читать книжки" и опираться на исторический опыт при составлении планов против России - и МИД РФ.
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Стрельба во время футбольного матча в Филадельфии: есть пострадавшие
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