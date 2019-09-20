Футбол
Life.ruРФС объяснил отказ зарегистрировать Кокорина
Как Лайф сообщал ранее, он стартует 22 января 2020 года и продлится месяц. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ruвчера в 10:07
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«Зенит» не сможет заявить Кокорина раньше зимы. Семак накатал пост ярости, а потом удалил
Sport24.ruвчера в 10:35
Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
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Барановскую засняли за поцелуями с солистом «Иванушек International»
Телеведущую Юлию Барановскую, воспитывающую трех детей от футболиста Андрея Аршавина, заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко.
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Владимир Путин в Оренбуржье встретился с президентом Киргизии
В Оренбургской области в рамках международного военного учения «Центр — 2019» президент России Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
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«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет
Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
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Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
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В Тбилиси вновь начались акции протеста
Рамблер вчера в 15:22
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями
Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.
Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика
Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Кино
Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»
«С прискорбием сообщаем, о том что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России, актер ТЮЗа имени Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — сказано в сообщении театра.
Телеканал 360° вчера в 11:19
Музыка
На Сахалине стартует фестиваль «Спасская башня»
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут посетить концерты постоянного участника и визитной карточки Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
РИА Новости вчера в 05:38
Кино
Восстание декабристов: новый взгляд. Фильм «Союз спасения» о событиях 1825 года выйдет в прокат в декабре
Лента о событиях 1825 года выйдет в российский прокат в конце декабря. Фильм снят при поддержке государственного Первого канала.
BFM.ru вчера в 23:18
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor вчера в 15:09
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США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Lenta.ru вчера в 20:42
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов
Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Транспорт
Участок Филевской линии метро закрыли на выходные
Вечерняя Москва вчера в 22:44
Наука
Блоху из Новой Зеландии назвали в честь героя «Властелина колец»
Новый вид травяных блох открыли в Новой Зеландии и назвали в честь персонажа «Властелина колец» — хоббита Фродо Бэггинса.
iReactor 00:33
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Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Общество
Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости вчера в 13:06
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Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
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Россия проиграла Японии на Кубке мира по регби
Prognozist вчера в 08:47
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Изобретен способ поиска новых антибиотиков
Goroday.ru 19 сентября в 16:42
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Гвардиола назвал имя своего преемника в «Манчестер Сити»
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