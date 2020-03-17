Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.
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с чего всё началось
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло
 решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС.
Ведомости07:31

Подробнее о событии

Сёмин поддержал решение РФС приостановить проведение турниров по футболу

RT на русском09:59

Чемпионат России по мини-футболу приостановлен до 10 апреля

РИА Новости09:53

РФС подтвердил приостановку всех футбольных соревнований из-за коронавируса до 10 апреля

Матч ТВ07:30

🚫⚽ РПЛ и ФНЛ приостановлены из-за коронавируса

Sports.ru07:33

РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России

Чемпионат07:30

Официально: все футбольные соревнования в России приостановлены

Sport.ru07:44

РФС подтвердил приостановку РПЛ до 10 апреля из-за коронавируса

Спорт-Экспресс07:22
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Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

Коммерсантъ 08:11
Общество

Роспотребнадзор поручил ограничить массовые мероприятия в России

Роспотребнадзор поручил губернаторам регионов ограничить массовые мероприятия, проводимые на их территориях.
Политсовет 08:32
Политика

Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ

В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:48
Общество

Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель

В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
РИАМО 05:10
Происшествия

В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок

Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 07:57
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Энергетика

Цена нефти Brent снизилась до $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в $30,43 за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском вчера в 09:38
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Здоровье

Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу

Согласно исследованиям, вирус может ослабнуть ближе к лету. Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу.
Деловое.ТВ 09:45
Политика

Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Комсомольская правда 10:13
Общество

Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса

Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
News.ru 08:57
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ вчера в 09:22
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия 09:57
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 07:13
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

СКР возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и сотрудников службы безопасности Республики Либерия по факту похищения гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний.
Известия 07:36
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Происшествия

Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
Политика

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости 09:57
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 08:51
Общество

Кабмин пересмотрит порядок оформления больничных из-за карантина

Правительство РФ примет решение о пересмотре порядка оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине россиянам.
Российская газета 09:58
Общество

Казахстан закрывает Алматы и Нур-Султан на карантин из-за коронавируса

Власти Казахстана с 19 марта вводят режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщается на сайте правительства страны.
Коммерсантъ 08:58
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