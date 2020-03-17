Коронавирус
Российская газетаРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС.Ведомости07:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
Общество
Роспотребнадзор поручил ограничить массовые мероприятия в России
Роспотребнадзор поручил губернаторам регионов ограничить массовые мероприятия, проводимые на их территориях.
Политика
Голикова опровергла нехватку аппаратов ИВЛ
В России отсутствует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель
В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
Происшествия
В Киеве у предпринимателя отобрали 100 тысяч медицинских масок
Правоохранители задержали в Киеве пять человек, которых подозревают в разбойном нападении на предпринимателя и краже 100 тысяч медицинских масок, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Энергетика
Цена нефти Brent снизилась до $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в $30,43 за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Здоровье
Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу
Согласно исследованиям, вирус может ослабнуть ближе к лету. Эксперты протестировали коронавирус на уязвимость по отношению к теплу.
Политика
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Общество
Греф призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Большую опасность для распространения коронавируса имеет использование наличных бумажных денег, китайский опыт это показал.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
СКР возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и сотрудников службы безопасности Республики Либерия по факту похищения гражданина Российской Федерации Константина Ярошенко и принуждения его к даче показаний.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Политика
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Общество
Кабмин пересмотрит порядок оформления больничных из-за карантина
Правительство РФ примет решение о пересмотре порядка оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине россиянам.
Общество
Казахстан закрывает Алматы и Нур-Султан на карантин из-за коронавируса
Власти Казахстана с 19 марта вводят режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщается на сайте правительства страны.