Коронавирус
Российская газетаРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.
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с чего всё началось
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС.Ведомости07:31
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Общество
В Красноярске подтвердился первый случай заражения коронавирусом
В Красноярском крае подтвердился первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114
В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.
Футбол
УПЛ приостановят на неопределённый срок
Президент украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко заявил, что местный чемпионат будет приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Религия
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Русская православная церковь (РПЦ) на фоне развития ситуации с коронавирусом рекомендовала настоятелям подворий и игуменам монастырей Московской патриархии регулярно дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и иконы.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
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Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
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Общество
Финляндия вводит чрезвычайное положение
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Здоровье
У коронавируса появилась новая симптоматика
У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Российский автомобильный эксперт, сотрудник аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью EVO-RUS.COM, назвал самое подходящее время для реализации подержанного авто.
Общество
РКН предупредил о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, собирающие персональные данные (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.) пользователей.
Общество
В Китае начнут клинические испытания первой вакцины от коронавируса
Власти КНР разрешили приступить к клиническим испытаниям первой вакцины от коронавируса нового типа.
Экономика
Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.
Общество
Греф посоветовал меньше пользоваться наличными из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса COVID-19 глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам меньше рассчитываться наличными деньгами и пользоваться безналичной оплатой.
Здоровье
В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса
Напомним, о первых трех инфицированных в Самарской области стало известно 16 марта.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Армия и оружие
Пентагон и Lockheed поссорились из-за F-35
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Автоспорт
Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике
В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Общество
У француза в Татарстане выявили коронавирус
О выявлении COVID-19 у француза сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию, предоставленную руководителем пресс-службы президента Лилией Галимовой.
Футбол
Коронавирус не помешает проведению чемпионата Белоруссии
Белорусская федерация футбола (АБФФ) не собирается останавливать местный чемпионат из-за эпидемии коронавируса в Европе.