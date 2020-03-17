с чего всё началось

РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Общество Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114 В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщила на совещании президента Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Футбол УПЛ приостановят на неопределённый срок Президент украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко заявил, что местный чемпионат будет приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Религия РПЦ разработала меры профилактики коронавируса в храмах Русская православная церковь (РПЦ) на фоне развития ситуации с коронавирусом рекомендовала настоятелям подворий и игуменам монастырей Московской патриархии регулярно дезинфицировать храмовую мебель общего пользования и иконы.

Футбол Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА» Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.

Политика Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Космос Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Здоровье У коронавируса появилась новая симптоматика У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.

Футбол Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Общество Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Авто Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля Российский автомобильный эксперт, сотрудник аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью EVO-RUS.COM, назвал самое подходящее время для реализации подержанного авто.

Экономика Экономист оценил прогноз S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), согласно которому ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к рецессии мировой экономики.

Общество Греф посоветовал меньше пользоваться наличными из-за коронавируса На фоне пандемии коронавируса COVID-19 глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам меньше рассчитываться наличными деньгами и пользоваться безналичной оплатой.

Общество Россия ограничивает въезд иностранцев Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Автоспорт Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.