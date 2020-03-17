Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.
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с чего всё началось
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло
 решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС.
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🚫⚽ РПЛ и ФНЛ приостановлены из-за коронавируса

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Официально: все футбольные соревнования в России приостановлены

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РФС подтвердил приостановку РПЛ до 10 апреля из-за коронавируса

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