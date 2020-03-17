Коронавирус
Российская газетаРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.
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с чего всё началось
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС.Ведомости07:31
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