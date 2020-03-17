с чего всё началось

РФС сообщил об отмене остальных соревнований. Во вторник РПЛ проводит общее собрание клубов лиги, на котором обсуждалась судьба дальнейших матчей из-за эпидемии коронавируса, а также запретов со стороны руководства страны и регионов. Как стало известно, РПЛ приняла решение о приостановке сезона.

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Футбол Черчесов отреагировал на решение перенести Евро на 2021 год 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы - 2020 на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.

Музыка Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение» Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Общество Пенсии в России вырастут с 1 апреля Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Энергетика Мировые цены на нефть растут более чем на 3% Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Финансы Российские банки повышают ставки по вкладам Российские банки на фоне падения курса рубля начали повышать ставки по депозитам, свидетельствуют данные мониторинга Frank RG.

Гаджеты На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.

Общество Распыляющие лекарства вертолеты в Воронеже оказались фейком В Воронеже в социальных сетях и мессенджерах массово рассылаются сообщения о вертолётах, которые якобы ночью будут распылять лекарства от коронавируса.

Авто Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля Российский автомобильный эксперт, сотрудник аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в интервью EVO-RUS.COM, назвал самое подходящее время для реализации подержанного авто.