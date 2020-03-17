с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

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Спорт Гандбольный «Спартак» официально переименован в ЦСКА Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о том, что прекращает существовать под прежним названием. Команда была переименована в ЦСКА.

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Происшествия Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».

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Происшествия Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.

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