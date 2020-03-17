Коронавирус
Газета.RuРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", — сказано в сообщении.РИА Новости07:33
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