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РИА НовостиРИА НовостиГлава РФС рассказал, каким будет новый регламент Кубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, каким будет новый формат проведения Кубка России, по его словам, в турнире появится групповой этап. В четверг в Москве состоялось заседание исполкома РФС.
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Дюков: «Обсуждался вариант, чтобы победитель Кубка России играл „стыки“ за место в Лиге чемпионов»

Sport24.ru06:45

В Кубке России будет введён групповой этап

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Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

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Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
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В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

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В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Политика

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:59
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
РИА Новости 05:44
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
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Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
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«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»

Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде 27 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о расширении стадиона в Ливерпуле.
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Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Песков усомнился в объективности соцопросов

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Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу

Киев инициировал проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных ему территориях Донбасса, оно состоится 20 февраля, сообщил МИД Украины, передаёт РИА «Новости».
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В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
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Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в его команде на правах аренды.
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Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
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Найдены окаменелости черепахи размером с автомобиль

Окаменелости черепахи размером с автомобиль были обнаружены на территории современной Южной Америки.
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Xiaomi официально представила флагманскую линейку Mi 10

Китайская компания Xiaomi официально представила линейку флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo.
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Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

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