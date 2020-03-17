Коронавирус
Газета.RuРФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение о приостановке до 10 апреля всех соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС.Ведомостивчера в 07:31
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Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Происшествия
Убийство произошло в центре Петрозаводска
В центре Петрозаводска бытовой конфликт обернулся трагедией для жителя Азербайджана.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Силовики обыскали главу воронежского АИРа Алексея Антиликаторова
По данным двух источников «Абирега» из окружения главы АИРа, в доме Алексея Антиликаторова проведен обыск.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и уголь из РФ
Киев, 18 марта 2020, 15:03 — REGNUM Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и на уголь из России, сообщило 18 марта информационное агентство «Укринформ».
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Политика
США внесли в санкционный список пять иранских ученых
США внесли 5 учёных-ядерщиков из Ирана в список санкций, сообщил на брифинге во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым людям реже ходить в магазины
Чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, пожилым порекомендовали реже посещать общественные места, в том числе магазины, ТЦ, МФЦ и банки.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Энергетика
«Хотелось бы выше»: Песков оценил ситуацию с ценами на нефть
Москва, 18 марта 2020, 14:01 — REGNUM Текущая стоимость нефти — очень низкая, «хотелось бы выше», заявил 18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Подсчитано, сколько туалетной бумаги нужно на срок карантина
«За две недели выходит, что мужчины воспользуются туалетной бумагой 24 раза, или 206 листочками, а женщины – на 112 раз (168 листочков) больше», – говорится в материале.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Шоу-бизнес
Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало
Здоровье
На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Политика
Кремль ответил на обвинения в российской дезинформации по коронавирусу
Журналисты попросили его прокомментировать документ ЕС о том, что российские СМИ якобы развернули против Запада кампанию по дезинформации.