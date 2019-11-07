РПЛ
161.ruРФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на 50 тысяч рублей из-за поведения болельщиков во время гостевого матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».
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Газета.Ru 07:49
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