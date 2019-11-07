Футбол
КП - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» оштрафовали за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»
Клуб «Ростов» получил штраф еще в 25 тысяч, - прокомментировал глава комитета Артур Григорьянц в беседе «Спорт-Экспресс». Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов" матч между желто-синими и «Краснодаром» прошел 3 ноября.
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ФК «Ростов» оштрафовали на 50 тыс. рублей за поведение болельщиков в Краснодаре
Коммерсантъ Ростов-на-Дону09:00
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