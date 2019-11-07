Клуб «Ростов» получил штраф еще в 25 тысяч, - прокомментировал глава комитета Артур Григорьянц в беседе «Спорт-Экспресс». Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов" матч между желто-синими и «Краснодаром» прошел 3 ноября.

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