Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Зенит" за использование болельщиками команды дымовых шашек в ходе матча с "Рубином". Об этом во вторник сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц, передает ТАСС.

РФС оштрафовал «Зенит» по итогам матча с «Рубином»

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