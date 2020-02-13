Общество

ЧемпионатЧемпионатРФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
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с чего всё началось

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

Тарасов, который находится на просмотре в казанском "Рубине", опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью "коронавирус".
РИА Новости12 февраля в 10:09

Подробнее о событии

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Газета.Ruвчера в 08:59

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

РИА Новости12 февраля в 10:09

Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

RT на русскомвчера в 06:00

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ru12 февраля в 20:22

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Чемпионатвчера в 07:18

Тарасов постригся у парикмахера азиатской внешности и пошутил про коронавирус

Sport24.ru12 февраля в 07:26
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика

Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права

В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану

Американский сенат одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном, следует из итогов голосования.
РИА Новости вчера в 15:54
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Норвежка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
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Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
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Чтобы не становиться перед Россией на колени, сказал президент страны Александр Лукашенко.
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Кино

В Сети появилось видео со съемок нового сезона «Сватов»

В Сети опубликовали видео со съемок седьмого сезона сериала «Сваты».
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Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости 07:50
Космос

NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis.
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Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Газета.Ru 09:21
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Sukhoi Superjet провалил проверку на выпуск аварийных надувных трапов

Два трапа вышли в перевёрнутом виде, один порвался Видео испытания опубликовал авиаэксперт, экс-конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич у себя в Facebook.
КМВ Новости 07:17
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус

По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
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Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

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Сын замглавы Генштаба Арсланова заявил о вымогательстве 150 млн рублей

Сын замглавы Генштаба Халила Арсланова Арслан подал заявление в СК, ФСБ и Генпрокуратуру, сообщив о вымогательстве 150 млн рублей.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

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Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
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Мишустин рассказал о мерах по улучшению лечения онкобольных детей

Глава правительства России Михаил Мишустин рассказал, что кабмин разработал целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей.
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Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Жительница Москвы, которая осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти, рассказала о причинах своего поведения в опубликованном в четверг, 13 февраля, посте в Instagram.
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Авто

Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

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Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным днем

Президент Владимир Путин заявил, что день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию необходимо провести в будний день.
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Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

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Путин подписал указы о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
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Топ-менеджер «Газпрома» уйдет в отставку

Зампред по производству «Газпрома» Виталий Маркелов покинет свой пост. Об этом 14 февраля сообщил «Известиям» источник, близкий к компании.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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