Общество
ЧемпионатРФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
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с чего всё началось
Тарасов, который находится на просмотре в казанском "Рубине", опубликовал на своей странице в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности с подписью "коронавирус".РИА Новости12 февраля в 10:09
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«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35
Тарасов постригся у парикмахера азиатской внешности и пошутил про коронавирус
Sport24.ru12 февраля в 07:26
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