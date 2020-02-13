Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

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