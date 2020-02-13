Общество

ЧемпионатЧемпионатРФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
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РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Газета.Ruвчера в 08:59

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Чемпионатвчера в 07:18

Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

RT на русскомвчера в 06:00

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ru12 февраля в 20:22

Еще один футболист глупо пошутил про коронавирус. Теперь это Дмитрий Тарасов

Sport24.ru12 февраля в 13:45

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

РИА Новости12 февраля в 10:09
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Экономика

Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил украинцам обратить внимание на то, что сумма двух платежек за газ и его транспортировку все равно меньше на 30%, чем сумма одной платежки, которая была раньше.
Украина.ру 08:38
Футбол

УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового fair play, сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 14:10
Экономика

Рынок акций РФ в пятницу снизился в противовес выросшей нефти

Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за распродаж на фоне сохраняющихся опасений дальнейшего распространения коронавируса в Китае, при этом игроки перед выходными проигнорировали выросшую нефть в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3100 пунктов, а РТС откатился к 1530 пунктам.
Интерфакс 11:27
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com 05:04
Армия и оружие

В Алеппо сбит сирийский вертолет

Вести.Ru 07:15
Здоровье

Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае

Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
EastRussia 13:23
Общество

Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Коммерсантъ 13:44
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Общество

Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса

Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Говорит Москва 13:00
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Общество

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Lenta.ru 14:28
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
РИА Новости 09:27
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия вчера в 09:04
Политика

План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Lenta.ru 14:05
Гаджеты

Samsung представил новый Galaxy S20 с уникальной камерой

Samsung представил новый Galaxy S20 с новой уникальной камерой, позволяющей снимать с высококлассным разрешением 8К, что визуально сравнимо с профессиональной съемкой.
Пятый канал 11 февраля в 14:34
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости 03:30
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Футбол

Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала»

Болельщики ярославского "Шинника" напади на фанатов воронежского "Факела" и екатеринбургского "Урала" в матче Кубка Футбольной национальной лиги, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу уральской команды.
Газета.Ru 13:53
Здоровье

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Российская газета 12:47
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Политика

В США опасаются утраты эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Политическая Экспертиза 11:59
Футбол

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в полуфинале клубного ЧМ

РИА Новости 14:16
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 11:58
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru вчера в 08:49
Футбол

«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Vprognoze.ru 06:35
Общество

75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией

Газета.Ru 00:50
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