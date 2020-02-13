Общество

ЧемпионатЧемпионатРФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, который тренируется в составе казанского «Рубина», за шутку про коронавирус.
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РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Газета.Ruвчера в 08:59

РФС осудил Тарасова за шутку про коронавирус

Чемпионатвчера в 07:18

FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус

РИА Новости12 февраля в 10:09

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ru12 февраля в 20:22

Еще один футболист глупо пошутил про коронавирус. Теперь это Дмитрий Тарасов

Sport24.ru12 февраля в 13:45

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспресс12 февраля в 13:35

Парикмахер Тарасова о реакции на шутку про коронавирус: а мы поржали

RT на русскомвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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