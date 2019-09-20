Футбол
Невские НовостиРФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.
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Спорт-Экспрессвчера в 13:52
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:59, Вашингтон
Политика
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
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Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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Газета.Ru вчера в 05:45
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Раскрыта примерная стоимость мощного Chery Tiggo 4
Примерная стоимость автомобиля - 1 170000 - 1 190000 рублей, о дате начала продаж, пока ничего не известно.
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МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
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Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
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Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
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ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС вчера в 05:19
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На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
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В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
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Использование телефона в туалете может привести к геморрою
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Актуальные Новости вчера в 05:34
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
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Сын нашел изуродованное тело многодетной матери в Рыбинске
Московский Комсомолец 03:27
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
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«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
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«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.
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Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
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Политика
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского 25 сентября
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