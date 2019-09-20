Футбол

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Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.
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