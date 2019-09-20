Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Политика В Госдуме оценили угрозу Киева отобрать купленные россиянами земли Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского министра экономического развития Тимофея Милованова о готовности изымать купленные гражданами России сельскохозяйственные земли Украины.

Политика Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Происшествия Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Политика Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Авто Раскрыта примерная стоимость мощного Chery Tiggo 4 Примерная стоимость автомобиля - 1 170000 - 1 190000 рублей, о дате начала продаж, пока ничего не известно.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Политика В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.

Экономика ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Общество Использование телефона в туалете может привести к геморрою Британский терапевт Сара Джарвис сделала заявление, что использование телефона в туалете чревато развитием геморроя.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Происшествия Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.