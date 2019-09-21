с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Хоккей «Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Космос Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Общество Гороскоп на 22 сентября. Держитесь подальше от тех, кто вам льстит Лев Звезды указывают на то, что в этот день у вас усилится интуиция и дар предвидения.

Экономика «Горки Город» приближается к интуристам На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске прокомментировала болезнь Заворотнюк Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала сообщения об онкологической болезни артистки Анастасии Заворотнюк.

Происшествия Российский турист утонул на Кипре В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.

Армия и оружие В США назвали худший самолет Второй мировой войны Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Наука Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Политика Трамп анонсировал военные учения с Индией Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась со своей девушкой, узнали СМИ Уточняется, что девушки остались в дружеских отношениях. СМИ добавляют, что бывшие возлюбленные даже продолжают жить вместе.

Экономика Bitcoin-торнадо. Как Bakkt уже повлиял на индустрию и чего ожидать Аналитики, инвесторы и разработчики в один голос твердили, что приход новых крупных игроков на рынок аккумулирует рост первой криптовалюты, а поддержка Starbucks и Microsoft заставит заинтересоваться цифровой индустрией другие крупные площадки.

Теннис Даниил Медведев выиграл SPb Open Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР в Санкт-Петербурге. В финале он встречался с хорватским спортсменом Борной Чоричем.

Гаджеты В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.

Политика Скворцова в ООН рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом "Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулеза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность - в три раза", - отметила министр.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Энергетика Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Гаджеты Смартфон iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность Новый флагманский смартфон от компании Apple – iPhone 11 Pro Max, разобрали и проверили на ремонтопригодность.

Политика США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на ГА ООН Соединенные Штаты не выдали визы ряду членов делегации, которая сопровождает иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.