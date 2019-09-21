Футбол

Невские НовостиНевские НовостиРФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
Life.ru20 сентября в 10:07

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РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

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РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

РИА Новости20 сентября в 09:34
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Кокорина выгнали с футбольного поля

Вести.UZ20 сентября в 10:33
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