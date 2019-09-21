с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) отказал нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину в регистрации на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак.

РФС отказал Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ

Гаджеты Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7 Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.

Экономика Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.

Политика Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.

Происшествия В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.

Транспорт Утверждены новые требования к организации детских автобусных перевозок Правительство установило новые требования к организации детских перевозок автобусами: как непосредственно к организаторам, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам.

Экономика Правительство доработало предложения о прожиточном минимуме для должников Речь шла в том числе о том, что после взыскания на счетах должников должна быть сумма не меньше прожиточного минимума.

Общество Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Футбол Кафельников: «У „Спартака“ квалифицированный тренер, с которым победы придут обязательно» Бывший теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком московского «Спартака», оставил в «Твиттере» сообщение, в котором высказался о главном тренере команды Олеге Кононове.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Интернет Google возобновил прослушку пользователей Администрация Google вновь запустила прослушку пользователей, использующих голосовой помощник Google Assistant.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Политика В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией 21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Политика Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов Пограничная служба Украины прекратила пропуск в Крым на одном из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Авто Новый Haval H9 сертифицирован в России Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.

ЖКХ В жилых домах Москвы дали отопление Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.

Спорт WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу "Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.

Политика Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.