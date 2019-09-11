Лига чемпионов

АБНАБНРФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»

Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября. Российские футбольные чиновники вернули прежнюю дату — 25 сентября.
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с чего всё началось

РФС принял решение о проведении матчей 1/16 Кубка России в один день

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что все матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 25 сентября. «Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов.
Sport24.ru08:53

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В РФС приняли решение: все матчи 1/16 финала Кубка состоятся 25 сентября

Спорт-Экспресс08:51

РФС принял Сломоново решение по матчам Кубка, «Зенит» доволен

Спорт уик-энд10:45

Все матчи 1/16 Кубка России будут сыграны в один день

Газета.Ru08:59

Руководство РФС отказалось переносить матч 1⁄16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом»

Эхо Москвы12:00

РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»

АБН10:54

Все матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 25 сентября

Телеканал Санкт-Петербург10:22

Стало известно время матча Торпедо - Крылья Советов в 1/16 Кубка России

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
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В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
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По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
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