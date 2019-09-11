Лига чемпионов
АБНРФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»
Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября. Российские футбольные чиновники вернули прежнюю дату — 25 сентября.
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с чего всё началось
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что все матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 25 сентября. «Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов.Sport24.ru08:53
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
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