Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что все матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 25 сентября. «Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов.

с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября. Российские футбольные чиновники вернули прежнюю дату — 25 сентября.

РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»

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