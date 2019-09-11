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АБНРФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»
Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября. Российские футбольные чиновники вернули прежнюю дату — 25 сентября.
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Руководство РФС отказалось переносить матч 1⁄16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом»
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