Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября. Российские футбольные чиновники вернули прежнюю дату — 25 сентября.

РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»

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