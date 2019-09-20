с чего всё началось

Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.

Политика Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.

Общество Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве Гайнутдин отметил, что если в советские годы на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве собирались до 35 тыс. верующих, то сейчас — 130 тыс. только в Соборной мечети.

Общество «Выпрыгиваю из постели»: как Софи Лорен стала иконой стиля С середины 50-х годов прошлого века актриса стала не только национальным достоянием, но и олицетворением красоты и стиля, у которого нет временной границы.

Автоспорт Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й Британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса показал лучшее время во вторых свободных заездах на Гран-при Сингапура.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Культура Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.

Политика Представитель Вашингтона заявил, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации Трампа оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупировала часть российской территории.

Гаджеты Huawei представила флагманский смартфон Mate 30 Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei представила новую флагманскую модель смартфона Mate 30.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Энергетика Киев назвал цену за транзит российского газа Украинский "Нафтогаз" поработал с калькулятором и рассчитал тарифы, по которым российский монополист мог бы перекачивать европейским потребителям газ через ГТС Незалежной.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Политика В ДНР исключили возможность новых уступок по «формуле Штайнмайера» Новые уступки по «формуле Штайнмайера» исключены, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова, передает Донецкое агентство новостей.

Наука Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей Недавно же учёные из Китая обнаружили штамм кишечных бактерий, способных производить собственный алкоголь в больших количествах.

Религия В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.

Авто В России сертифицирован новый китайский кроссовер Документ действителен до 16 сентября 2022 г. 3-рядный 7-местный GAC GS8 имеет следующие габариты: длина — 4 836 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, база — 2 800 мм.

Политика Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.

Авто Самым мощным BMW станет электрическая «семерка» По словам инсайдеров, батарейный флагман i7 будет доступен в двух версиях и станет самой мощной моделью в истории марки.