Футбол

Газета.RuГазета.RuРФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

В футболе нападающий, несколько утративший былую мощь, но оставшийся великолепным игроком, провел еще шесть сезонов и успел выиграть Кубок СССР, а также выйти в финал турнира и дважды получить звание лучшего футболиста Союза по итогам года.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
Life.ru20 сентября в 10:07

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РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

Газета.Ru02:23

Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»

Спорт-Экспресс20 сентября в 13:52

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

РИА Новости20 сентября в 09:34

Генеральный директор «Зенита» отреагировал на отказ РФС в регистрации Кокорина

Матч ТВ20 сентября в 10:29

«Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола». Кокорину отказали в регистрации

Sports.ru20 сентября в 11:18

«Зенит» не сможет заявить Кокорина раньше зимы. Семак накатал пост ярости, а потом удалил

Sport24.ru20 сентября в 10:35

Медведев: бессмысленно оспаривать решение по Кокорину, не хотим распрей

Чемпионат20 сентября в 14:24
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Кокорина выгнали с футбольного поля

Вести.UZ20 сентября в 10:33
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

BFM.ru вчера в 23:32
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Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

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Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

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В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты противокорабельного комплекса "Раструб-Б" с борта сторожевого корабля "Ладный" в бухте Севастополя.
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Футбол

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«Оренбург» и «Локомотив» определились с составами на матч 10-го тура чемпионата России.
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«Крылья Советов» не планируют подписывать Мамаева

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В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
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В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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