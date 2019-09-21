Футбол
Газета.RuРФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
В футболе нападающий, несколько утративший былую мощь, но оставшийся великолепным игроком, провел еще шесть сезонов и успел выиграть Кубок СССР, а также выйти в финал турнира и дважды получить звание лучшего футболиста Союза по итогам года.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru20 сентября в 10:07
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Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспресс20 сентября в 13:52
Генеральный директор «Зенита» отреагировал на отказ РФС в регистрации Кокорина
Матч ТВ20 сентября в 10:29
«Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола». Кокорину отказали в регистрации
Sports.ru20 сентября в 11:18
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Sport24.ru20 сентября в 10:35
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