Футбол

Газета.RuГазета.RuРФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ

В футболе нападающий, несколько утративший былую мощь, но оставшийся великолепным игроком, провел еще шесть сезонов и успел выиграть Кубок СССР, а также выйти в финал турнира и дважды получить звание лучшего футболиста Союза по итогам года.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
Life.ru20 сентября в 10:07

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Sport24.ru20 сентября в 11:15

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина

РИА Новости20 сентября в 09:34
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Кокорина выгнали с футбольного поля

Вести.UZ20 сентября в 10:33
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