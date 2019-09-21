Футбол
Газета.RuРФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина в РПЛ
В футболе нападающий, несколько утративший былую мощь, но оставшийся великолепным игроком, провел еще шесть сезонов и успел выиграть Кубок СССР, а также выйти в финал турнира и дважды получить звание лучшего футболиста Союза по итогам года.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru20 сентября в 10:07
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Снова вместе, снова рядом. Оба отсидевших оказались де юре вне футбола
Советский спорт20 сентября в 15:00
Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспресс20 сентября в 13:52
Генеральный директор «Зенита» отреагировал на отказ РФС в регистрации Кокорина
Матч ТВ20 сентября в 10:29
«Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола». Кокорину отказали в регистрации
Sports.ru20 сентября в 11:18
Канделаки обвинила РФС в советском подходе к делу отсидевшего Кокорина: «Это проблема всей России»
Sport24.ru20 сентября в 11:15
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
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В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro 20 сентября в 04:57
Интернет
В Android TV появятся четыре новые функции
Компания Google готовит обновление для Android TV, которое добавит телевизорам сразу четыре новые функции.
UfaTime.ru 05:29
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ Самара вчера в 08:56
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
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Шойгу заявил, что украинских экстремистов придется останавливать
На вопрос журналиста о возможности военного столкновения между армиями России и Украины глава российского военного ведомства ответил: «Даже думать об этом не хочу».
Красная весна 04:44
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой
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Уралинформбюро 03:02
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
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Ведомости вчера в 09:35
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru вчера в 05:16
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости вчера в 12:11
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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
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Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Армия и оружие
WSJ: хуситы предупредили Саудовскую Аравию о новых атаках Ирана
Йеменские повстанцы-хуситы предупредили дипломатов из США и Саудовской Аравии о предстоящих атаках Ирана с помощью ракет и беспилотников.
Pravda.Ru 04:11
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Как рискует Украина: «Курс доллара будет не 24,5 грн, а 35 грн и выше»
Национальный банк установил курс на минимальном значении в 2019 году — 24,61 гривен за доллар, также снизив его на 6 коп. по сравнению с прошедшим днем.
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Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам
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Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
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Популярный пиратский контент в России определен
Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.
Южный Федеральный вчера в 08:42
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Тарантас Ньюс 20 сентября в 17:06
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Зенит — Рубин 5:0
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Марио Балотелли: «Последний раз я столько весил еще в „Манчестер Сити“»
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Кино
Лю Кан и Джонни Кейдж из первой «Смертельной битвы» сыграли в Mortal Kombat
Не забыла о ней и студия NetherRealm Studios, решившая сыграть на ностальгии в ходе рекламной кампании вышедшей в апреле Mortal Kombat 11: доступного в DLC Шан Цуна вновь сыграл Кэри-Хироюки Тагава, а в одном из рекламных роликов появился известный по роли Рейдена Кристофер Ламберт.
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