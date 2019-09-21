с чего всё началось

В футболе нападающий, несколько утративший былую мощь, но оставшийся великолепным игроком, провел еще шесть сезонов и успел выиграть Кубок СССР, а также выйти в финал турнира и дважды получить звание лучшего футболиста Союза по итогам года.

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