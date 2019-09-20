Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Шоу-бизнес Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек» Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Стартовали продажи новых iPhone 20 сентября с 8:00 утра в России начались продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Происшествия Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Кремль ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда В Кремле ответили на опубликованные в американских СМИ заявления командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана.

Происшествия В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

Единоборства Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.

Политика Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

ЖКХ Стала известна дата начала отопительного сезона в Петербурге Отапливать квартиры в Петербурге начнут 24 сентября. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Энергетика На Украину прибыло очередное судно с колумбийским углем На Украине в порт «Южный» Одесской области прибыло очередное судно с 73 тоннами колумбийского угля, говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Политика Началась прямая трансляция штурма «Зоны 51» Американец запустил на YouTube прямую трансляцию штурма "Зоны 51" - секретной военной базы ВВС США, на которой, предположительно, содержатся инопланетяне.