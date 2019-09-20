Футбол

ПрофильПрофильРФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ

Российский футбольный союз отказал регистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате РФ. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в Instagram.
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Сергей Семак
Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшего аналогичного наказания. Так теперь его решили еще оставить без футбола. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола.
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