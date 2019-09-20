Футбол
ПрофильРФС отказался регистрировать Кокорина для участия в РПЛ
Российский футбольный союз отказал регистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате РФ. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в Instagram.
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Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшего аналогичного наказания. Так теперь его решили еще оставить без футбола. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола.
— Сергей Семак, российский футболистВечерняя Казань 09:47
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
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Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
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Футбол
Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина
Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что отказ комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) регистрировать вне регистрационного периода нападающего «Зенита» Александра Кокорина является законным.
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Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
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Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.
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РИА Новости 08:22
Футбол
21 сентября. 19:00. Видеотрансляция матча «Муром» — «Долгопрудный»
Матч 10-го тура Олимп-Первенства среди клубов в группе «Запад» пройдет начнется на стадионе имени Виктора Лосева.
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Российская газета 02:53
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Рак толстой кишки: причины и следствия
Еще один генетический фактор — семейный аденоматоз кишечника (наследственное заболевание, проявляющееся образованием значительного числа полипов на слизистой толстого кишечника, — NS), который проявляется образованием множественных полипов.
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Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
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Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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В Москве открылась мультимедийная выставка Никаса Сафронова
19 сентября в Государственном музее современной истории России состоялось открытие первой мультимедийной выставки Никаса Сафронова «Иные миры».
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