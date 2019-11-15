Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года. В настоящее время новые комплекты формы уже поступили в продажу, в Adidas еще не дали комментарий по поводу отзыва одежды из магазинов.

Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

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