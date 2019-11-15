Футбол

RuNews24.ruRuNews24.ruAdidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года. В настоящее время новые комплекты формы уже поступили в продажу, в Adidas еще не дали комментарий по поводу отзыва одежды из магазинов.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Алаев: «Надеемся, что Adidas сделает для сборной России эксклюзивную форму»

Sport24.ru06:53

Форма сборной России: adidas говорит, что РФС согласовал дизайн

Чемпионатвчера в 11:00

Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020

Агентство Москвавчера в 04:27

Adidas объяснил перевернутый флаг на форме российской сборной

Коммерсантъвчера в 06:05

Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Life.ruвчера в 09:00

В Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России

Sport.ruвчера в 03:00

В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

Спорт-Экспрессвчера в 02:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Футбол

Агент Комличенко: Петржела - это престарелый пенсионер. Не востребованный и никому не нужный

Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал негативное высказывание Властимила Петржелы о своем подопечном.
Спорт уик-энд 06:19
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
RT на русском 05:49
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Российская газета 00:59
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ 06:52
Футбол

Дюков: Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры ЧР

Арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не будет судить в ближайших турах, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Футбол

Фанаты сборной Англии освистывали Гомеса из-за конфликта со Стерлингом

Отмечается, столкновение между игроками произошло из-за конфликта, который случился в матче 12-го тура чемпионата Англии, где «Ливерпул» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1.Отметим, после победы над Черногорией сборная Англии досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020.
Vprognoze.ru 04:26
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Гаджеты

Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
UfaTime.ru вчера в 10:49
Происшествия

Дело возбудили по нарушениям в доме престарелых в Челябинске

Известия 05:37
Спорт

Группа по делу в Чувашии просит WADA проверить действия отдела РУСАДА

Независимая рабочая группа по допинговому делу в Чувашии просит Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверить работу отдела расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в докладе группы.
РИА Новости 06:44
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru вчера в 10:04
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Политика

Источник раскрыл дату ежегодной большой пресс-конференции Путина

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря.
Экономика сегодня 04:29
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Политика

Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»

Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Военное обозрение 04:22
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление

Рамблер 06:28
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Культура

Дженнифер Лопес обвинила режиссера в домогательствах

По мнению Лопес, просьбу кинематографиста стоит расценивать как домогательство, ведь тот пытался воспользоваться служебным положением, чтобы увидеть ее голой.
StarHit.ru вчера в 19:10
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное