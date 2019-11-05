РПЛ
РБКРФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»
Позже генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев попросил от Егорова объяснений за судейство в матче. Журналисты на пресс-конференции спросили Егорова, должен ли был Вилков удалять Азмуна. Он ответил, что ситуация для удаления не была очевидной.
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Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Космос
У нейтронной звезды нашли магнитные «родинки»
Российские ученые нашли у нейтронной звезды GRO J2058+42 очень необычное магнитное поле, в котором существуют своеобразные "родинки" - зоны аномально высокой напряженности.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
Общество
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов — Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
Происшествия
Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова
Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Общество
Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общество
Треть россиян выступила за уголовное дело против ФБК
Почти треть россиян положительно отнеслись к обыскам в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовным делам против его работников, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
Общество
Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади
На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.
Технологии
Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц
«Одноклассники» открыли для пользователей доступ к статистике профилей.
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Политика
Медведчук считает, что без российского газа Украина будет «заморожена»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что без прямых поставок российского газа часть Украины фактически будет заморожена.
Футбол
Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ
Спорт
Черный кот прервал футбольный матч и стал знаменитым
Обычный черный кот из США покорил интернет, появившись на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси в разгар матча по американскому футболу между командами «Даллас Ковбойс» и «Нью-Йорк Джайнтс» 4 ноября.