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РБКРБКРФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»

Позже генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев попросил от Егорова объяснений за судейство в матче. Журналисты на пресс-конференции спросили Егорова, должен ли был Вилков удалять Азмуна. Он ответил, что ситуация для удаления не была очевидной.
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Егоров: «Вилков правильно удалил Бийола. Арбитр провел игру „Зенит“ — ЦСКА на хорошем уровне»

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