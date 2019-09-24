Футбол
РБКРФС ответил на сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Новый допинговый скандал, как сообщали СМИ, может привести к отстранению сборной России от летней Олимпиады 2020 года в Токио. В Олимпийском комитете России подтвердили, что национальную команду могут не допустить до Игр в том случае, если РУСАДА будет лишено статуса.
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с чего всё началось
Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.ТАСС07:36
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