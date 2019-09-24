Футбол

РБКРБКРФС ответил на сообщения об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Новый допинговый скандал, как сообщали СМИ, может привести к отстранению сборной России от летней Олимпиады 2020 года в Токио. В Олимпийском комитете России подтвердили, что национальную команду могут не допустить до Игр в том случае, если РУСАДА будет лишено статуса.
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с чего всё началось

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

Во вторник журнал Newsweek сообщил, что сборная России по футболу может быть не допущена к участию в чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA прибегнет к санкциям в случае подтверждения манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.
ТАСС07:36

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В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Sport.ru08:29

В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной до ЧМ-2022

Чемпионат08:04

ФИФА, УЕФА и ВАДА не имеют претензий к РФС

Спорт-Экспресс07:15

У ФИФА, УЕФА и ВАДА нет претензий к Российскому футбольному союзу

Матч ТВ07:48

В РФС прокомментировали информацию о возможном отстранении сборной от ЧМ-2022 из-за WADA

Sport24.ru07:40

ФИФА, УЕФА и WADA не имеют претензий к Российскому футбольному союзу

ТАСС07:36

Директор РФС заявил, что у WADA нет никаких претензий

Советский спорт08:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
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РИА Новости 19:06
Политика

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Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Политика

Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
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Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле

Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
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Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

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Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
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Кравцов и Панарин забили все три гола в победном матче с «Айлендерс»

Счет в матче открыл Виталий Кравцов. Затем Артемий Панарин с передачи Павла Бучневича увеличил преимущество своей команды.
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Путин и Мадуро обсудят ситуацию в Венесуэле на встрече в Москве

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры в Москве.
Слово и Дело 17:51
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Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко

11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
Дни24 01:39
Футбол

Сборную России могут не допустить на чемпионат мира 2022 года

По данным издания Newsweek, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, то национальная сборная по футболу не сможет попасть на чемпионат мира 2022 года, который будет проходить в Катаре.
Петербургский дневник 04:02
Путешествия

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Интерфакс 18:03
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Российские волейболисты проиграли сборной Словении в четвертьфинале ЧЕ

Вести ФМ 01:45
Общество

В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
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Спорт день за днем 12:01
Политика

Небензя сообщил о невыдаче американских виз делегации ДВЗЯИ

США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил "Интерфаксу" постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Интерфакс 18:51
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Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
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Сбербанк начнет продавать автомобили

Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
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«Барселона» обыграла «Вильярреал»

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Дешевые телевизоры Xiaomi появились в продаже в России

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The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях

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Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

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Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
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Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
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Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
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Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска

Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
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В Минобороны РФ рассказали о дронах боевиков в Сирии

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