Футбол
Аргументы и ФактыРФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России
Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта
Интерфакс-Спортвчера в 07:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Армия и оружие
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали Т-80
Танки Т-80У находятся в эксплуатации с 1985 года. Помимо России и Южной Кореи, такими боевыми машинами располагают Вооруженные силы Кипра.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen рассекречен до премьеры
Как пишет издание «Njcar.ru», компания Volkswagen показала новый кроссовер своего бренда Jetta VS7 до официальной премьеры.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО
Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Происшествия
В Калифорнии умер устроивший стрельбу в школе подросток
Подросток, который устроил стрельбу в школе города Санта-Кларита, штат Калифорния, умер в больнице от огнестрельного ранения.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Экономика
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Футбол
Сборная Италии одержала 10-ю победу подряд. Команду тренирует Манчини
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Политика
На Украине предложили выдавать документы родившимся в Крыму детям
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.