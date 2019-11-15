Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.

РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России

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