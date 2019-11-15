Футбол

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России

Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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