Футбол
Аргументы и ФактыРФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России
Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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«РФС считает дизайн неудачным, у нас есть вопросы к качеству». Дюков — о новой форме сборной России
Sportbox.RU15 ноября в 07:10
В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта
Интерфакс-Спорт15 ноября в 07:25
Алаев: «Надеемся, что Adidas сделает для сборной России эксклюзивную форму»
Sport24.ru15 ноября в 06:53
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
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