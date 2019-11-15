Футбол
Аргументы и ФактыРФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России
Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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В РФС раскритиковали новую форму сборной и потребовали эксклюзивного варианта
Интерфакс-Спорт15 ноября в 07:25
«РФС считает дизайн неудачным, у нас есть вопросы к качеству». Дюков — о новой форме сборной России
Sportbox.RU15 ноября в 07:10
Алаев: «Надеемся, что Adidas сделает для сборной России эксклюзивную форму»
Sport24.ru15 ноября в 06:53
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Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
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Два самолета столкнулись на ВПП в аэропорту в Германии
Два воздушных судна столкнулись вчера при рулении в аэропорту «Франкфурта-на-Майне». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.
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Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби
Глава Минпромторга России Денис Мантуров провёл встречу с наследным принцем Абу-Даби — шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
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Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
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В Иране в ходе манифестаций задержаны не менее 40 человек
В Иране продолжаются протесты против резкого повышения цен на бензин - с 15 тысяч риалов (0,09 доллара) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за литр.
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«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.