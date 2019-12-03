Накануне состоялось совещание президента РФС Александра Дюкова и председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца с руководителями клубов РПЛ, посвященное вопросам судейства.

РФС планирует использовать ВАР на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

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