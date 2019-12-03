РПЛ
Bookmaker-ratings.ruРФС планирует использовать VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года
В марте 2020 года система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на всех матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Организация рассчитывает начать использовать данную систему на всех матчах, а не избирательно, как это происходит сейчас.
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Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
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Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Предполагается, что следующая версия программной платформы Android будет достаточно умна, чтобы понимать, когда не следует отключать Bluetooth при активации «Режима полёта», блокируя при этом сотовую связь и Wi-Fi.
Общество
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Средняя стоимость ингредиентов для оливье увеличилась на 4,6%. Таким образом, блюдо для семьи из четырех человек теперь обойдется около 1 тыс. руб.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Сан-Хосе»: у Орлова голевой пас
Футбол
Манчестер Сити на выезде разгромил Бернли
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
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Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Политика
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Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Наука
Создан препарат, восстанавливающий мышцы после операции
В России исследователями создан препарат, который позволяет выводить из организма пациента миорелаксанты, использующиеся для расслабления мышц во время операции.
Армия и оружие
Контракт на модернизированные Ка-52 М могут заключить в 2020 году
В мае текущего года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах военного ведомства в 2020 году заключить контракт на 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52 М. Модернизированный Ка-52 получит новую систему электроснабжения и обнаружения целей, увеличится дальность применения вооружения.
Общество
В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ
В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
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Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.