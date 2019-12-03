В марте 2020 года система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на всех матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Организация рассчитывает начать использовать данную систему на всех матчах, а не избирательно, как это происходит сейчас.

РФС планирует использовать VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

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