Российский футбольный союз разработал специальный протокол по возобновлению чемпионата России в условиях эпидемии коронавируса. Документ согласовывается с Роспотребнадзором, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев в эфире «Матч ТВ».

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,7K

Гаджеты Утечка подтвердила существование настольного APU Ryzen 7 4700G Предполагается, что APU Ryzen 7 4700G будет аналогом мобильных Ryzen 9 4900H/HS, но с более высоким потенциалом разгона.

Здоровье За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом. 978

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 47

Общество Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса. 397

Общество Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 1K

Общество В Британии ввели новую шкалу коронавирусной опасности Британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, этот уровень в стране начнет снижаться с четвертого до третьего благодаря карантину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Происшествия В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве Сотрудника территориального подразделения управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства. 25

Единоборства Олейник победил Вердума на UFC 249 На проходящем во флоридском Джексонвилле турнире UFC 249 российский боец победил раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 484

Политика В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства» Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма. 127

Общество Роспотребнадзор представил рекомендации для возобновления съемок кино В Роспотребнадзоре считают возможным восстановление съемочной деятельности при соблюдении рекомендаций по профилактике коронавируса.

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 662