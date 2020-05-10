Коронавирус
РБКГенсек РФС оценил шансы на возобновление чемпионата России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил в эфире «Матч ТВ», что в организации настроены на скорое возобновление матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
Здоровье
В Ухане выявили новый случай заражения коронавирусом
В китайском городе Ухане был выявлен новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 00:12
Общество
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Кино
Создатели «Доктора Сна» экранизируют роман Стивена Кинга «Возрождение»
Как передает Variety, создатели неоднозначно встреченного "Доктора Сна", экранизации одноименного романа писателя, сиквела его "Сияния", возьмутся за адаптацию его же "Возрождения" (2014) для Warner Bros.
Российская газета 11:23
Происшествия
Все жители военного городка в Пугачеве вернулись в свои дома
Жители военного городка в удмуртском селе Пугачево вернулись в свои дома, которые покинули ранее из-за взрывов на технической территории бывшего арсенала.
ТАСС 12:28
Здоровье
В Саратовской области обеспокоились ростом заболеваемости пневмонией
Число больных с пневмонией в Саратовской области достигло 625 человек, заявил министр здравоохранения области Олег Костин 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 12:39
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
Ранее в апреле нью-йоркские медики сообщали, что смертность среди пациентов с коронавирусом, которые были подключены к ИВЛ, составляет 88%.
РБК 11:42
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport 12:47
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек, один из них погиб
Один мужчина погиб, другой попал в больницу в результате наезда электрички в Подмосковье, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
РИА Новости 13:11
Гаджеты
Стали известны характеристики Honor X10 и Honor X10 Pro
На днях в сети были слиты данные о характеристиках будущих смартфонов от Huawei. На этот раз речь идет о моделях Honor X10 и Honor X10 Pro.
The GEEK 02:49
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Политика
Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
Экономика
Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия 09:02
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 09:30
Общество
В Волгоградской области проработают варианты развития эпидситуации
Профильным ведомствам было поручено проработать план действий в случае различных вариантов развития ситуации, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Волга-Медиа 09:53
Общество
Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»
Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Политика
Путин заявил, что долги 1990-х не давали России развиваться
Долги 1990-х годов были непомерным бременем для России, однако она не только избавилась от них, но и накопила достаточно большой объем государственных резервов.
ТАСС 07:29
Наука
Раскрыты новые факторы смертности от коронавируса
Британские ученые проанализировали данные миллионов человек и раскрыли ключевые факторы смертности от коронавируса.
Lenta.ru 12:28
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 08 мая в 23:53
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 24 мая
Главный санитарный врач Омской области Александр Крига 10 мая на заседании оперативного штаба заявил, исходя из анализа эпидемиологической обстановки в регионе, что показаний для снятия ограничительных мер на сегодняшний день нет.
ГТРК Иртыш 07:12
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции до 23 мая
Первым регионом, продлившим режим самоизоляции до конца месяца, стала Москва — мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий документ 7 мая.
РБК 10:08
Авто
Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore повысило отдачу Audi RS6 до 1010 л.с. Специалисты ателье Wheelsandmore разработали пять комплектов доработок для универсала Audi RS6 четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 11:28