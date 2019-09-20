с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Политика На Украине допустили возможность закупки газа в России Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

Армия и оружие Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику» Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Политика МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.

Автоспорт Команду Mercedes оштрафовали на €5 тысяч за холодное топливо Международная автомобильная федерация (ФИА) оштрафовала команду Mercedes на 5 тысяч евро за использование холодного топлива во время первой практики Гран-При Сингапура.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее По словам Изобеллы Пирози, ничто не указывало на то, что актриса чем-то серьезно больна.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.

Армия и оружие Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Происшествия В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи» Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».

Наука Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей Чтобы проверить, могут ли "опьяняющие" микробы вызывать жировую болезнь печени, исследователи внедрили штаммы, продуцирующие большое количество алкоголя (HiAlc), в организм "стерильных" мышей (в их кишечнике микробов изначально не было вовсе).

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Политика ВС Абхазии отказался признать итоги выборов недействительными Верховный суд (ВС) Абхазии признал законным решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы республики, в то время как иск его оппонента Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов не удовлетворён.

Происшествия Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Энергетика Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.