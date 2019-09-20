Футбол
RT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru10:07
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Футбол
«Уфа» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
В стартовом матче «Уфа» будет принимать московский «Спартак», встреча пройдет на стадионе «Нефтяник».
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Наука
Ученые назвали источник невероятной силы берсерков
Discover24 08:10
Армия и оружие
Самолёты России и КНР на учениях нанесли удар по «противнику»
Более 50 военных самолётов российских и китайских вооружённых сил нанесли удар по условному противнику в рамках основного этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
RT на русском 05:09
Политика
МИД Эстонии намерен вызвать посла России из-за его интервью про войну
Как сообщил Рейнсалу, МИД Эстонии намерен в ближайшее время вызвать посла РФ, чтобы представить ему позицию Эстонской Республики по этим вопросам Интервью посла 17 сентября посол РФ в Эстонии Александр Петров в интервью ТАСС заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков.
ТАСС вчера в 10:53
Автоспорт
Команду Mercedes оштрафовали на €5 тысяч за холодное топливо
Международная автомобильная федерация (ФИА) оштрафовала команду Mercedes на 5 тысяч евро за использование холодного топлива во время первой практики Гран-При Сингапура.
МК-Спорт 11:46
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее По словам Изобеллы Пирози, ничто не указывало на то, что актриса чем-то серьезно больна.
Экспресс газета 00:44
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Политика
Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины
Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.
RT на русском 11:05
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Наука
Бактерии производят алкоголь, убивающий печень непьющих людей
Чтобы проверить, могут ли "опьяняющие" микробы вызывать жировую болезнь печени, исследователи внедрили штаммы, продуцирующие большое количество алкоголя (HiAlc), в организм "стерильных" мышей (в их кишечнике микробов изначально не было вовсе).
Вести.Наука 07:20
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Политика
ВС Абхазии отказался признать итоги выборов недействительными
Верховный суд (ВС) Абхазии признал законным решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы республики, в то время как иск его оппонента Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов не удовлетворён.
RT на русском 11:37
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Политика
Госсовет Крыма избрал главу республики
Российская газета 05:29
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 04:55
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Энергетика
Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты
Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
РБК 12:01
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM 01:09
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 08:18
Политика
Пристайко не смог перевести «формулу Зеленского» с английского на украинский
«Формула Зеленского» не имеет четкого перевода с английского языка.
Украина.ру 08:01