Футбол
RT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru10:07
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
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Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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Политика
Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
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Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
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Технологии
В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС
Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
Вести.Финанс 18 сентября в 07:03
Происшествия
Литовские таможенники задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро
Сотрудники литовской таможни задержали на границе с Калининградской области контрабандные сигареты на 2 млн евро.
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Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Московский Комсомолец 12:06
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Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
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Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
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В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
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Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
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