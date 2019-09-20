с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Происшествия Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.

Происшествия Задержан школьник, зарезавший одноклассника на уроке 13 лет назад В Польше Интерпол задержал мужчину, который 13 лет назад, будучи еще школьником, зарезал своего одноклассника на уроке физкультуры.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Армия и оружие Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.

Политика В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Политика Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.

Политика Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.

Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Происшествия Литовские таможенники задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро Сотрудники литовской таможни задержали на границе с Калининградской области контрабандные сигареты на 2 млн евро.

Политика Аксенова переизбрали главой Крыма Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Рада дала Зеленскому право утверждать план обороны Украины Верховная рада Украины приняла закон о наделении президента страны полномочиями единолично утверждать план обороны.

Политика Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Общество Минюст опроверг отмену профессиональных праздников Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.

Гаджеты В России стартовали продажи новых iPhone В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.