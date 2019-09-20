с чего всё началось

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Футбол Кононов рассказал, что нужно «Спартаку» для успеха Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда уступила «Уфе» (0:1).

Теннис Хромачева отстранена за попытку продать место в квалификации турнира Российская теннисистка Ирина Хромачева отстранена на один месяц за попытку уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Культура Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Игры SEGA представила Total War Saga: Troy Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.

Интернет Определен самый популярный пиратский контент у россиян Три четверти россиян (75 процентов) объяснили использование пиратского контента тем, что лицензия стоит слишком дорого.

Происшествия Якутского шамана отпустили из психбольницы Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Шоу-бизнес Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.

Гаджеты В России стартовали продажи новых iPhone В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.

Политика Американские фондовые индексы растут в начале торгов В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Финансы Рубль днем заметно укрепляется на фоне растущих котировок на нефть Курс рубля днем заметно укрепляется на фоне растущих котировок на нефть и на поддержке налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала свой новый дом Новость о новом доме Ксения обнародовала в начале этого года, всех, конечно, взволновало известие о двух детских комнатах.

Спорт Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике В упражнениях с мячом Дина стала первой, Арина – второй Россиянки заняли сразу две первые ступени пьедестала на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает РИА "Новости".

Политика В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения «Стыдно» Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.

Политика Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.

Политика Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.