Футбол
RT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru10:07
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
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После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
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Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
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Игры
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Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
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Три четверти россиян (75 процентов) объяснили использование пиратского контента тем, что лицензия стоит слишком дорого.
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Задержанного якутского "шамана" Александра Габышева выпустили из психбольницы под подписку о невыезде.
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В ходе двухдневных консультаций стороны должны подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.
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Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
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Рубль днем заметно укрепляется на фоне растущих котировок на нефть
Курс рубля днем заметно укрепляется на фоне растущих котировок на нефть и на поддержке налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов.
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Сестры Аверины взяли золото и серебро ЧМ по художественной гимнастике
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Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.
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Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
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Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
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Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
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