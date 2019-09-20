Футбол
RT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ru20 сентября в 10:07
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Снова вместе, снова рядом. Оба отсидевших оказались де юре вне футбола
Советский спорт20 сентября в 15:00
РФС отказал в регистрации Александру Кокорину, не сыграет в футбол до зимы
Чемпионат20 сентября в 10:45
Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспресс20 сентября в 13:52
Генеральный директор «Зенита» отреагировал на отказ РФС в регистрации Кокорина
Матч ТВ20 сентября в 10:29
«Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола». Кокорину отказали в регистрации
Sports.ru20 сентября в 11:18
Канделаки обвинила РФС в советском подходе к делу отсидевшего Кокорина: «Это проблема всей России»
Sport24.ru20 сентября в 11:15
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:41, Вашингтон
Гаджеты
Huawei презентовала новую флагманскую линейку Mate 30
Китайская компания Huawei в Мюнхене представила свой новый флагман Mate 30. Об этом сообщает издание Nation News.
iReactor 20 сентября в 21:55
Армия и оружие
Иран назвал позерством переброску войск США на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на решение США перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Известия 01:50
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В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.
Российская газета 00:51
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском вчера в 11:30
Футбол
«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»
«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс вчера в 15:50
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Футбол
«Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной»
Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.
Вести.Ru вчера в 19:47
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Автоспорт
Квят начнёт Гран-при Сингапура 14-м
Нева Спорт 01:51
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию
"Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.
ТАСС 02:05
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью
Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:41
Космос
Завершена сборка ракеты «Союз-ФГ»
Коммерсантъ вчера в 17:42
Политика
Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине
21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.
МонаВиста вчера в 10:16
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» со счетом 0:2
Московский Комсомолец вчера в 19:49
Авто
Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser
Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.
CarsWeek.ru 20 сентября в 08:07
Политика
Порошенко в тюрьму не собирается
На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.
Вести.Ru 01:37
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Волочкова научит Бузову садиться на шпагат
Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
NewInform вчера в 10:10
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
Валерий Карпин: «Все решили индивидуальные ошибки. Двигаемся дальше»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги игры с «Тамбовом» в эфире телеканала «Матч Премьер».
ФК Ростов вчера в 16:13
Футбол
Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»
АБН вчера в 14:20
Кино
В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
Газета.Ru вчера в 18:44
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru 20 сентября в 12:09
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru 20 сентября в 15:23