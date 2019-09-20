с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Гаджеты Huawei презентовала новую флагманскую линейку Mate 30 Китайская компания Huawei в Мюнхене представила свой новый флагман Mate 30. Об этом сообщает издание Nation News.

Армия и оружие Иран назвал позерством переброску войск США на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на решение США перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Единоборства В Мехико турнир UFC завершился беспорядками Турнир UFC Fight Night 159, который проходил в Мехико завершился беспорядками.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Футбол «Витесс» Слуцкого добился волевой победы над «Фортуной» Футболисты голландского "Витесса" на своем поле обыграли в матче седьмого тура чемпионата Нидерландов "Фортуну" со счетом 4:2. Пропустив первыми, подопечные Леонида Слуцкого сумели затем переломить ход игры и добиться волевой победы.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.

Армия и оружие Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию "Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - отметил Шойгу.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Политика Путин отметил роль СМИ в диалоге между гражданами и властью Российский лидер Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.

Авто Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser Объем Toyota Land Cruiser на авторынки иных стран увеличивался медленно: все стартовало со 100 экземпляров, продолжилось 10 000 (в 1965 году) и 400 000 в настоящее время.

Политика Порошенко в тюрьму не собирается На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Шоу-бизнес Волочкова научит Бузову садиться на шпагат Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.