Футбол
ДождьРФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России. Об этом сообщил в инстаграме главный тренер команды Сергей Семак.
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с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ruвчера в 10:07
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Семак удалил свой пост в Instagram о решении РФС отказать в регистрации Кокорина
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
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