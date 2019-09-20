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Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшего аналогичного наказания. Так теперь его решили еще оставить без футбола. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола.
— Сергей Семак, российский футболистВечерняя Казань 09:47
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 21:51, Вашингтон
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