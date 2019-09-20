Футбол

RT на русскомRT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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Сергей Семак
Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения, не понесшего аналогичного наказания. Так теперь его решили еще оставить без футбола. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола.
— Сергей Семак, российский футболистВечерняя Казань 09:47
с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил
, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".
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