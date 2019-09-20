с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Авто Компания Toyota собирается презентовать свой самый дешевый кроссовер Автомобильный производитель Toyota хочет подготовить к 2022 году маленький и бюджетный кроссовер.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика «Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина» Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.

Шоу-бизнес Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек» Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Гаджеты Huawei представил смарт-часы Watch GT 2 Накануне в Мюнхене компания Huawei представила умные часы нового поколения Watch GT 2. В основу девайса легла новая платформа Kirin A1, уже знакомая пользователям по наушникам FreeBuds 3. Смарт-часы вышли в двух версиях.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию Лера Кудрявцева посвятила своему супругу лирическую песню. Телеведущая исполнила её в качестве подарка для Игоря Макарова на день рождения.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Происшествия «Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.

Армия и оружие Басурин выступил с заявлением об обострении на горловском направлении По данным разведки ДНР, уточнил Басурин, в этой связи командующим «ООС» Кравченко отданы указания на усиление обстрелов на горловском направлении.

Наука В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

Политика Трампа удивила фотография Трюдо в черном гриме Президент США Дональд Трамп удивился снимком и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме.

Авто Россияне массово отказываются от автомобилей из-за роста цен на бензин Растущие цены на бензин стали основной причиной массового отказа россиян от использования автомобилей.

Гаджеты Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.

Шоу-бизнес Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.

Политика Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении.

Политика Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об упрощении визового режима со странами Евросоюза.