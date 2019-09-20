Футбол
RT на русскомРФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
Читать в источнике
Оценить335
с чего всё началось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, эмоционально сообщивший об отказе в регистрации Кокорина, уже удалил свой пост из "Инстаграма" и заявил, что "информация требует более тщательного изучения и проверки".Life.ruвчера в 10:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Медведев — о решении по Кокорину: «Мы и до этого знали, что гарантий нет»
Спорт-Экспрессвчера в 13:52
РФС разрешил «Динамо» заявить голкипера Шеплякова вне регистрационного периода
Sports.ruвчера в 11:43
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0
Российская газета 14:03
Авто
МВД России предупредило о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня вчера в 08:18
Происшествия
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег
Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.
РБК 12:17
Футбол
Подкармливавшая Роналду в детстве женщина ответила на его призыв
Lenta.ru вчера в 07:33
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны
Согласно документу, австралийцы присоединятся к американским коллегам в освоении Марса и Луны, в частности к новой программе по исследованию спутника Земли Artemis.
ТАСС 13:18
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPhone
В пятницу, 20 сентября, в России стартовали продаже. В связи с этим ритейлер re:Store открылся раньше.
RuNews24.ru вчера в 02:15
Экономика
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета вчера в 01:33
Происшествия
Росгвардия сообщила о задержании троих сторонников ИГ в Нижневартовске
Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Футбол
Нобель Арустамян: «Французский клуб хотел арендовать Кокорина»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что клуб французской лиги 1 интересовался нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
Sportbox.RU 11:44
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Спорт
Южноуральцы приняли участие в спортивном мероприятии «Кросс нации»
Первый областной 08:50
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
Ранее сообщалось о 65 задержанных на акции «жёлтых жилетов» в столице Франции.
RT на русском 09:32
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Кино
Новый фильм «Гемини» с Уиллом Смитом поразил публику
Экспресс газета вчера в 10:26
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Теннис
Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 11:39