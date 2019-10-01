Российский футбольный союз (РФС) призвал уважительно относиться к судьям матчей чемпионата России. Об этом сообщает директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. Напомним, в субботу прошел матч 11-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит", завершившийся победой москвичей (1:0).

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